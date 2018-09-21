روسيا تنعش "إله الحرب"

وما يسمى بـ"إله الحرب" تمثله في روسيا قطعتان من المدفعية الثقيلة.

وأوضحت صحيفة "ناشيونال إنترست" أن روسيا بصدد إعادة هاون "تولبان" عيار 240 ملم وهاوتزر "بيون" عيار 203 ملم للخدمة في جيشها.

ويمكن لكل منهما أن يطلق قذائف نووية.

© Sputnik . Georgiy Zimarev مدفع هاوتزر ذاتي الحركة

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الاتحاد السوفيتي امتلك الكثير من المدافع الثقيلة القادرة على استخدام الذخيرة النووية إلى جانب الذخيرة العادية. ولو تطورت الحرب الباردة بين التحالف الغربي ممثلا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا إلى حرب ساخنة لعانى الناتو من الامرين.

ولم تلجأ روسيا إلى استعمال مدافع "تولبان" و"بيون" خلال الحرب الباردة وأودعتها في مخازن جيشها بعد انتهاء الحرب الباردة. والآن قررت موسكو تحديثها وتطويرها لكي تفي بمتطلبات العصر الحديث.

ولا تدري واشنطن السبب الذي يفرض على روسيا أن تعيد "إله الحرب" إلى الحياة.

وقد يعني ذلك واحدا من اثنين: إما أن روسيا ترى أن قذائف "إله الحرب" أرخص سعراً من الصواريخ الحديثة بخاصة الصواريخ البالستية، وإما أنها ترى أن بإمكان المدفعية "الإلهية" سحق استحكامات العدو في حالة نشوب الحرب وتحقيق ما لا تقدر عليه مدافع عيار 122 و152 ملم، وفقا للصحيفة الأمريكية.