اعتراف أمريكي بتفوق السلاح الإلكتروني الروسي

كشف محلل عسكري أمريكي أن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية في ميدان الحرب الإلكترونية.

وذكر المحلل سامويل بنديتو ردا على أسئلة صحيفة "ديفينس إكسبرس"، أن روسيا جرّبت واختبرت عددا كاملا من أنظمة الحرب الإلكترونية في الأعوام الخمسة الماضية.

وزعم المحلل الأمريكي أن روسيا تحصل على وفرة من المعلومات عن أنظمة التسليح الغربية، وبالأخص الصواريخ والطائرات، من وسائل الحرب الإلكترونية التي تعمل في سوريا والبحر الأسود.

© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh إحدى آليات الإعاقة التشويشية

ويعد نظام "بيلينا" المزمع تزويده بالذكاء الاصطناعي من أخطر وسائل الحرب الإلكترونية الموجودة في حوزة روسيا.

وساد الاعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم على روسيا في تكنولوجيا الحرب الإلكترونية. وأخيرا أدرك الأمريكيون أن التقنيات الروسية للحرب الإلكترونية تفوق تطوراً تقنياتهم كما أشار إلى ذلك بينديت…

يجدر بالذكر أن أول استخدام لنظام "بيلينا" كان في الخريف الماضي خلال التدريب المشترك لجيشي روسيا وبيلاروسيا.

وصمم نظام "بيلينا" للتحكم في أجهزة التشويش الإلكتروني والإعاقة التشويشية.