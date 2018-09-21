لافروف: على "جبهة النصرة" الخروج من المنطقة منزوعة السلاح في سوريا بحلول منتصف أكتوبر

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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي يجب أن يخرج من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب بحلول منتصف تشرين الأول/اكتوبر.