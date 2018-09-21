بيسكوف يعلق على تقارير وسائل الإعلام حول امتناع بوتين عن الحديث مع الأسد

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة 21 أيلول/سبتمبر، أن تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية حول امتناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استقبال اتصالات الرئيس السوري بشار الأسد بعد حادث طائرة "إيل-20"، ما اضطره إلى إرسال برقية، غير صحيحة.

فقد قال للصحفيين، ردا على طلب التعليق على تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية حول حادث "إيل-20": "هذا غير صحيح. لا تصدقوا هذه التقارير من وسائل الإعلام الإسرائيلية".

© Sputnik . Vitaliy Belousov الكرملين: برقية عزاء من الأسد لبوتين

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي قدم تقييما مفصلا للمأساة، ردا على سؤال الصحفيين حول كيفية مناقشة الحادث مع الجانب السوري، مؤكدا أن هذه المسألة لا تحتاج إلى المزيد من التوضيح.

وكان بوتين صرح، في وقت سابق، أن المأساة أشبه بالسلسلة من الحوادث المأساوية، التي حصلت بالصدفة.

بينما حمل وزير الدفاع سيرغي شويغو إسرائيل مسؤولية الحادث، قائلا إن مسؤولية إسقاط الطائرة ومقتل طاقمها يقع على عاتق الجانب الإسرائيلي بالكامل.

أما إسرائيل فقد حملت مسؤولية الحادث على سوريا وإيران و"حزب الله". وعرضت المساعدة في التحقيق.