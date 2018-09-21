موسكو: كان لدينا وقت كاف لتحليل التهديدات وتقليل مخاطر العقوبات الأمريكية

أكد الكرملين أنه كان لدى موسكو وقت كاف لتحليل التهديدات من العقوبات الأمريكية وتقليل المخاطر.

© Sputnik . Vladimir Pesnya لافروف عن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا: الثقة في النظام النقدي العالمي الحالي مقوضة

موسكو — سبوتنيك . أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الوقت كان متوفرا لدى موسكو لتحليل التهديدات الناجمة عن فرض عقوبات أمريكية جديدة على بلاه والحد من مخاطرها.

وقال بيسكوف للصحفيين: "كان هناك وقت للتحليل. وكان هناك وقت للحد من مخاطر معينة، والتي تطرأ بالتأكيد بالتزامن مع تصرفات الولايات المتحدة هذه".

ووصف بيسكوف العقوبات الأمريكية بأنه "عدوانية وغير ودية، وتواصل الإضرار بالعلاقات الثنائية القابعة أصلا في حال مزرية" على حد تعبيره.

كما أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أنه لا توجد خطط أولية لعقد لقاء جديد بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا توجد خطط أولية".

وأوضح بيسكوف فيما يخص لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف قائلا ".. توجد بعض التقديرات حول المكان والموعد، ولن أعلن عنها حاليا".

موضحا أن المحاولات المتواضعة لإعادة إحياء العلاقات الروسية الأمريكية على مستوى العلاقات العامة تواجه جدارا من الخرسانة المسلحة من جانب واشنطن.