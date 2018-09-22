العثور على سفينة غرقت قبل 77 سنة في روسيا

تمكن علماء الآثار من العثور على باخرة، غرقت قبل 77 سنة، في قاع نهر فولخوف في منطقة نوفغورود، وفقا للقناة التلفزيونية "زفيزدا".

© Sputnik . Anton Denisov العثور على سفينة روسية غارقة تحمل 200 طن من الذهب (فيديو)

وبنيت السفينة في أواخر القرن التاسع عشر- أوائل القرن العشرين، وهي على عمق 15 مترا. وطول السفينة حوالي 20 متر وعرضها 4 أمتار.

ويقول التقرير: "إن البدن الفولاذي كامل، أما الهياكل الفوقية الخشبية فدمرت".

وقال علماء الآثار إنه في أغسطس أب 1941 غرق ثلاث سفن، نتيجة القصف على نهر فولخوف: "أوسيردني" و"كوستروما" و "سمارة". ومن المتوقع أنه تم العثور على واحدة منها.