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12:30 22 سبتمبر/ أيلول 2018
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    لقاء بوتين وروحاني

    بوتين معزيا روحاني بهجوم الأهواز: مستعدون لتعزيز التعاون في مواجهة هذا الشر

    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    روسيا
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    أعلن الكرملين أن الرئيس، فلاديمير بوتين، أكد لنظيره الإيراني حسن روحاني استعداد موسكو لتعزيز التعاون مع طهران بشأن مكافحة الإرهاب.

    محمد جواد ظريف
    © AFP 2018 / Anwar Amro
    وزير الخارجية الإيراني يتهم "عملاء نظام أجنبي" بشن هجوم الأهواز
    موسكو — سبوتنيك. وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الإيراني حسن روحاني تعازيه في ضحايا هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي الجمهورية الإسلامية، مؤكدا استعداد موسكو لتطوير التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب.

    وقال الكرملين، اليوم السبت، إن الرئيس بوتين أرسل برقية تعزية لنظيره الإيراني، جاء فيها: "السيد الرئيس المحترم، أرجوك أن تتقبلوا تعازينا العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للمذابح الإرهابية التي وقعت في مدينة الأهواز. جريمة دامية تبعث الغضب، نعول على معاقبة جميع المشاركين فيها، يذكر الحادث مرة أخرى بالحاجة إلى مكافحة لا هوادة فيها ضد الإرهاب بجميع مظاهره. وأود أن أؤكد من جديد لمواصلة تكثيف التعاون مع الشركاء الإيرانيين في لمواجهة هذا الشر".

    وارتفعت حصيلة ضحايا هجوم العرض العسكري في مدينة الأهواز الإيرانية، صباح اليوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول، إلى 24 قتيلا، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومدنيين وأطفال.

    وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية: ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم في الأهواز إلى 24 قتيلا، و53 جريحا.

    إلى ذلك، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من وصفهم بـ"رعاة الإرهابيين الإقليميين وأسيادهم الأمريكيين" مسؤولية الهجمات الإرهابية، بعد الاعتداء الذي استهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوبي غربي إيران.

    وقال ظريف، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم السبت: وأضاف ظريف: "إيران سترد بشكل حازم وسريع للدفاع عن حياة الإيرانيين".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكرملين, أخبار إيران, مكافحة الإرهاب, هجوم إرهابي, الحرب على الإرهاب, الكرملين, فلاديمير بوتين, الرئيس الإيراني حسن روحاني, روسيا الاتحادية
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