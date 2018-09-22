روسيا والصين تحثان خطاهما نحو طائرة هليكوبتر ضخمة

وخصصت اللجنة اجتماعها الجديد لمناقشة التعاون المشترك في صنع طائرة هليكوبتر ثقيلة.

وأعلن مسؤولو الدولتين تحقيق التوافق في ملف صنع المروحية الجديدة بالجهود الروسية الصينية المشتركة.

وصرح وزير الصناعة الصيني مياو وي للصحفيين بأنه تم تكوين إجماع حول المشروع المشترك لإنشاء طائرة الهليكوبتر الثقيلة.

وقد بدأت شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر وشركة الصين لصناعة الطائرات العمل في مشروع طائرة الهليكوبتر الثقيلة التي اصطلح على تسميتها بـ AHL.

وزارة الدفاع الروسية مروحية "مي-26"

ويوفر الطرف الروسي التقنيات اللازمة لإنجاز المشروع ويقوم بأعمال التصميم الهندسي لمعدات الطائرة، فيما سيقوم الطرف الصيني بصنع نماذج تجريبية واختبارها.

وذكرت شبكة "زفيزدا" الإخبارية الروسية أنه يفترض أن تستطيع طائرة الهليكوبتر المزمع إنشاؤها الإقلاع عندما يتجاوز وزنها 38 طنا، وتستطيع الصعود والتحليق على ارتفاع يقارب 5700 متر بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وسيكون لها حاوية خارجية لحمل 15 طنا من الحمولات.

كما بحثت اللجنة ملف التعاون المشترك في صنع طائرة عريضة الجسم CR929.