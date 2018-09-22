الدفاع الروسية: غدا تفاصيل تحطم "إيل 20" ونشاط الطيران الإسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سوف تقوم يوم غد الأحد 23 سبتمبر/ أيلول بنشر معلومات مفصلة عن جميع ظروف تحطم الطائرة الروسية من طراز "إيل 20" قبالة السواحل السورية.

© Sputnik . Сергей Гунеев نتنياهو يناقش تداعيات إسقاط الطائرة الروسية

موسكو — سبوتنيك . وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إنها تنشر يوم غد الأحد بيانات عن أنشطة الطيران الإسرائيلي في منطقة تحطم طائرة "إيل —20" في سوريا.

ووعدت الوزارة الروسية بتقديم تسلسل زمني لكل دقيقة من حادثة تحطم طائرة "إيل 20" مع بيانات رادارية حول الوضع الجوي في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع أنه في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، حوالي الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو، فقد الاتصال مع الطائرة الروسية العائدة "إيل 20"، التي كانت من على بعد 35 كيلومترا من ساحل البحر الأبيض المتوسط ، إلى القاعدة الجوية حميميم.

ووفقا للوزارة ، قام أربعة مقاتلات إسرائيلية من طراز F-16 بمهاجمة أهداف سورية في مدينة اللاذقية. وخلال قيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي للطائرات الإسرائيلية، أسقطت طائرة "إيل 20" بواسطة صاروخ إس 200. وقتل على إثرها 15 جندي روسي.