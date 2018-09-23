الدفاع الروسية: ست نقاط مراقبة للشرطة العسكرية تنتشر على طول خط الفصل بالجولان

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن ست نقاط مراقبة للشرطة العسكرية الروسية تنتشر عل طول خط الفصل في مرتفعات الجولان.

موسكو — سبوتنيك.وقال كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي: "تنتشر في الوقت الراهن على طول خط "برافو" ست نقاط مراقبة للشرطة العسكرية الروسية والتي توفر أمن العاملين ببعثة الأمم المتحدة".

© Sputnik . Ali HASSOUN وفود إعلامية روسية وأجنبية تجول على خطوط الصراع في الجولان السوري (صور وفيديو)

وأضاف: "منذ 20 أغسطس/أب 2018، وبعد توقف لست سنوات، من تنظيم تمشيط المنطقة الفاصلة في مرتفعات الجولان من قبل بعثة" حفظ السلام الأممية بغطاء من الشرطة العسكرية الروسية. هذا سمح باستثناء تماما قصف الأراضي الإسرائيلية تماما من جهة مرتفعات الجولان".

وأشار كوناشينكوف، إلى أن بلاده أسهمت بسحب التشكيلات المسلحة الموالية لإيران من قرب الحدود السورية الإسرائيلية. وقال في هذا الشأن: "أجرت روسيا مشاورات مع إيران صرحت طهران خلالها أنها لا ترى من الصواب تأجيج الأوضاع في المنطقة وأنها لا تحمل نوايا عدوانية تجاه إسرائيل. وبالنتيجة، وبإسهام روسي، تم سحب التشكيلات الموالية لإيران مع أسلحتها الثقيلة من مرتفعات الجولان، حتى مسافة آمنة بالنسبة لإسرائيل، أكثر من 140 كلم تجاه الشرق في سوريا. بالإجمالي تم سحب 1050 شخصا و24 راجمة صواريخ و145 وحدة من الأسلحة الأخرى والتقنيات العسكرية".