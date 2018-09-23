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19:55 23 سبتمبر/ أيلول 2018
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    رائدا فضاء روس كوسموس أنطون شكابليروف وألكسندر ميسوركين خلال مهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية، والتي اتسغرقت مدة 8 ساعات و 12 دققة

    روسيا تبدي استعدادها لمساعدة الهند في إطلاق أول بعثة مأهولة إلى الفضاء

    © Sputnik . Press service of Roskosmos
    روسيا
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    أفادت وسائل إعلام بأنه يمكن أن تبرم روسيا والهند اتفاقا بشأن تبادل الخبرات والتفاعل استعدادا لإطلاق أول بعثة هندية مأهولة إلى الفضاء.

    موسكو — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الهندية "بي تي أي"، بالإشارة إلى مصادر رسمية، أن الجانبين "يمكن أن يوقعا العقد خلال الزيارة الرسمية لـ (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين إلى نيودلهي الشهر المقبل.

    ويشار إلى أنه تم بالفعل توقيع معاهدة مماثلة مع فرنسا.

    إطلاق مركبة الفضاء سويوز إم إس - 09 من قاعدة بايكونور في كازاخستان التي تحمل طاقم البعثة the ISS Expedition 56-57
    © Sputnik . Alexey Filippov
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    وقال وزير الخارجية الهندى سوشما سواراج، في وقت سابق، أن نيودلهي تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر. وستتم زيارة الرئيس الروسي إلى الهند في إطار القمة الثنائية السنوية.

    وكان رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية كايلاسواديفو سيفان قد أفاد، في وقت سابق، بأن أفراد الطاقم الفضائي الوطني الهندي الأول سيتلقون التدريب في إحدى الدول الأجنبية. وهناك احتمال وارد بأن تكون هذه الدولة روسيا.

    هذا وأعلن مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية، في وقت سابق، أن المؤسسة الحكومية "روسكوزموس" في سياق المحادثات مع وفد الهند، قدمت اقتراحا حول مشاركة الخبراء الروس في اختيار وتدريب رواد الفضاء الهنود للرحلة الفضائية.

    يذكر أن الهند تعمل على تطوير برنامجها الفضائي الذاتي منذ عام 1947، أي بعد حصولها على الاستقلال مباشرة. ويجري هذا العمل تحت رئاسة الإدارة الحكومية للأبحاث الفضائية، التي تتولى المسؤولية عن تنظيم العمل الخاص بتنسيق جهود مختلف الهيئات والشركات في إطار البرنامج الفضائي الوطني بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بصناعة الصواريخ الفضائية.

    ووفقا لما سبق وأعلن رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي، فإن الهند تخطط لإرسال أول بعثة وطنية مأهولة إلى الفضاء قبل عام 2022.

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