زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الاثنين، أن زلزالا شدته 4.3 درجة سجل في المحيط الهادئ قبالة سواحل كامتشاتكا.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن

بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي — سبوتنيك . وقال ممثل الخدمة: "وقع الحادث الزلزالي، صباح اليوم الاثنين، بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في مياه المحيط الهادي بالقرب من خليج كامتشاتكا على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد 142 كيلومترا جنوب قرية أوست-كامتشاتسكي، الواقعة على الساحل الشرقي من شبه الجزيرة".

وأضاف، أن فئة طاقة الزلزال بلغت 10.2.

وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة بالهزات، مشيرة إلى عدم وجود ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.