خبير يكشف عن مهلة تسليم منظومة "إس-300" لسوريا في حال اتخاذ القرار

صرح رئيس تحرير صحيفة "ترسانة الوطن"، فيكتور موراخوفسكي، بأن بإمكان روسيا تسليم سوريا منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300" خلال شهرين أو ثلاثة أشهر في حال اتخاذ قرار بذلك، لكن ذلك يتطلب أيضا تجديد منظومة الدفاع الجوي السورية بأكملها.

© Sputnik . Alexey Filippov إسرائيل تشعر بالقلق حيال احتمال تزويد سوريا بأنظمة "إس-300" الروسية

موسكو- سبوتنيك . وقال موراخوفسكي للصحفيين: "حسبت إسرائيل، ووضعت منظومات " إس-300 " محل "إس-200" وقالت: روسيا الاتحادية المحترمة، يتضح أن السوريين يغطون بمدار منظومات "إس-300" كل الأراضي الإسرائيلية تقريبا. طائرات سلاح الجو الإسرائيلي يمكن أن تسقط عمليا مباشرة بعد إقلاعها. هذا لا يناسبنا نحن نعرب عن قلقنا العميق وتوترنا ونطلب منكم بشدة عدم تنفيذ هذا العقد".

وأضاف: "نحن تفهمنا وأوقفنا تنفيذ الالتزامات، أعدنا إلى سوريا 400 مليون دولار والتي كانت في جيوبنا بالفعل، وتحملنا أضرارا لسمعتنا. حيث أن بعض الدول أرادت أن تشتري منا هذه المنظومات وبعد هذا الحادث فكروا أنه إذا طلبت دولة ثالثة [عدم التنفيذ]، فيمكن لروسيا ألا تصدر".

ووفقا لموراخوفسكي، فإن على روسيا أن تخرج من هذا المأزق، آخذا بعين الاعتبار التصرفات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، وقال: "الجيش الروسي يحصل في السنوات الأخيرة على ثلاث كتائب من "إس-400" و "إس-300 بي ام أو2" وهي تذهب لدينا إلى قواعد الاحتياط والتخزين. أي أنه إذا تم تجديد ذلك العقد، فأعتقد أننا سنتمكن من تسليم هذه المنظومات للسوريين خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر".

وأوضح المتحدث أن تسليم سوريا هذه المنظومات بشكل عاجل يتطلب تفقدها من الناحية التقنية واستبدال نظام التعارف بنسخة التصدير وكذلك التدريب على الحسابات، وأضاف: "هذا سيستغرق على الأقل شهرين إلى ثلاثة…".

وأشار موراخوفسكي إلى أن "هذا القرار ممكن، لذلك أنا أعتقد أن ذلك سيقود إلى معارك جوية شديدة، وسيضخم النزاع بحدة. برأيي يجب تحديث كل منظومة الدفاع الجوي السورية. يجب تصدير منظومات "تور-إم2" والتي ستغطي "إس-300" من آليات الهجوم الجوية العالية الدقة. ويجب تصدير منظومة تحكم آلية بمنظومات الدفاع الجوي من الجدل الجديد، ويجب تصدير منظومات "بوك" والتي تتمتع بخاصيات أداء متميز، ويجب بالتالي تعليم الأشخاص".

وأفاد أن منظومات "تور-إم2" قد نقلت بالفعل إلى قاعدة حميميم في شباط/فبراير وأنها تعمل بشكل ممتاز هناك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها، في يوم 17 أيلول/سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "ايليوشين-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومتراً عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من على الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية، وأنه تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة، وأنه من غير الممكن لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلية وطياري "إف-16" عدم رؤية الطائرة الروسية، حيث إنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات. وقيمت الدفاع الروسية الحادث على أنه عمل عدواني ويحتفظ الجانب الروسي بحق الرد