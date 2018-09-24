شويغو: روسيا تزود قيادة الدفاع الجوي السورية بأنظمة تحكم أوتوماتيكية متوفرة لدى روسيا فقط

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، عن تجهيز مواقع قيادة الدفاع الجوي السوري بنظام أوتوماتيكي، موجود في روسيا فقط في الوقت الحالي.

موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو: "مراكز قيادة وحدات وتشكيلات قوات الدفاع الجوي السوري ستتزود بأجهزة تحكم أوتوماتيكية، والتي تسلم فقط للقوات المسلحة الروسية".

وأضاف شويغو: "سيتم خلال أسبوعين تسليم القوات المسلحة السورية منظومات الدفاع الصاروخية الحديثة "إس-300"، والقادرة على اعتراض آليات الهجوم الجوية على بعد أكثر من 250 كلم، وإصابة عدة أهداف جوية في وقت واحد".

وأشار شويغو إلى أن روسيا كانت قد أوقفت تسليم سوريا منظومات "إس-300" في عام 2013، بطلب من إسرائيل، بعد أن كانت جاهزة للتصدير، وقد اجتاز العسكريون السوريون التدريبات.

وقال شويغو خلال طرحه لملابسات حادث الطائرة الروسية "إيل 20" في سوريا: "إن طواقم الطائرات الإسرائيلية، الذين يعرفون الوضع الجوي بشكل مثالي، احتموا وراء الطائرة الروسية، مما أدى إلى إسقاطها ومقتل 15 من جنودنا".

وأضاف الوزير الروسي: "أجبرنا ذلك على اتخاذ رد مناسب يهدف إلى تحسين أمن القوات الروسية التي تؤدي مهامًا لمكافحة الإرهاب الدولي في سوريا".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إن موسكو ترى أن المسؤولية عن تحطم الطائرة "إيل-20" في سوريا تقع بالكامل على سلاح الجو الإسرائيلي، مؤكدا أن التصرفات الإسرائيلية أثناء الحادثة كانت ستعرض طائرات ركاب للخطر.

ووقع حادث سقوط طائرة "إيل-20"، وهي طائرة استطلاع، عندما أطلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي صواريخ على أهداف في الأراضي السورية في منطقة اللاذقية.