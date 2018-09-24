الكرملين عن احتمال تدهور العلاقات مع إسرائيل: روسيا تنطلق بالدرجة الأولى من مصالح حماية عسكرييها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن سلوك الطيارين الإسرائيليين المتعمد، والذي تحطمت بسببه الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا، لا يمكن ألا يضر بالعلاقات الروسية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن موسكو مجبرة على اتخاذ تدابير إضافية لحماية عسكرييها في سوريا.

© Sputnik . Vitaly Belousov شويغو: روسيا تسلم "إس-300" إلى سوريا في غضون أسبوعين

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد، وحسب معلومات خبرائنا العسكريين، سبب هذه الكارثة كان سلوك الطيارين الإسرائيليين المتعمد، الأمر الذي لا يمكن ألا يضر بعلاقاتنا، والأهم أن هذا يجبر الجانب الروسي على اتخاذ تدابير إضافية فعالة لتوفير أمن عسكريينا في سوريا. هنا بالتحديد، في مسار هذا الخط، تم اتخاذ القرار الذي أعلن عنه اليوم وزير الدفاع شويغو".

وتابع "هنا يجب أن يكون واضحا للجميع، ضرورة التصرفات الروسية بتعزيز توفير الأمن لعسكرييها. لذا فإن روسيا في هذه الحالة تنطلق فقط من هذه المصالح. هذه التدابير ليست موجهة ضد دول ثالثة، إنها موجهة لحماية عسكريينا".

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق من اليوم، أن روسيا مضطرة لاتخاذ الإجراءات الكافية لتعزيز أمن القوات الروسية في سوريا بسبب الغارات الإسرائيلية.

وصرح شويغو أن روسيا ستسلم منظومة الدفاع الجوية "إس-300" إلى سوريا في غضون أسبوعين، مشيرا إلى أن "إس-300" قادرة على اعتراض وسائل الهجوم الجوي على بعد أكثر من 250 كم، كما تتمكن من إصابة عدة أهداف جوية في آن واحد.