روسيا تحضر لجلسة عاجلة للجنة الحكومية المشتركة مع إسرائيل

أعلنت ممثلة نائب رئيس الحكومة الروسية، مكسيم أكيموف، اليوم الاثنين، أن بلادها تحضر لجلسة عاجلة للجنة الحكومية المشتركة مع إسرائيل للتعاون التجاري الاقتصادي، والمخطط انعقادها في بداية أكتوبر/تشرين الأول.

© Sputnik . I. Nosov السفارة الروسية في تل أبيب: عمليات إسرائيل في سوريا غير مسؤولة

موسكو — سبوتنيك . ويشغل أكيموف حاليا منصب الرئيس المشارك في اللجنة.

وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك": "في بداية أكتوبر، يخطط لانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة، الجزء الروسي يعمل بنشاط على التحضير".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب الإجراءات غير المسؤولة من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرة إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهدافا بالقرب من اللاذقية، يوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.