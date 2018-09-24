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14:24 24 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الكرملين في موسكو

    الكرملين: الانتخابات المحلية حملت مفاجآت غير متوقعة

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    روسيا
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    أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن عنصر المفاجأة برز في نتائج الجولة الثانية من انتخابات رؤساء منطقة فلاديمير وإقليم خاباروفسك، ومع ذلك فإن الانتخابات هي الانتخابات.

    مدينة موسكو صباحا
    © Sputnik .
    سوبيانين يتصدر نتائج انتخابات عمدة موسكو
    موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "دعنا نقول في الواقع إن عنصر المفاجأة موجود. ولكن مرة أخرى، سيكون هذا سببا للتحليل ومن ثم ضبط العمل".

    وأضاف المتحدث الروسي: "الانتخابات هي انتخابات، وعندما يتحدث الرئيس عن أولوية الانتخابات التنافسية والحرة والنزيهة والعادلة، فهذا بالضبط ما يعنيه".

    وقال بيسكوف، رداً على سؤال كيفية تفاعل الكرملين مع المحافظين الجدد الذين قدموا إلى السلطة من أحزاب المعارضة: "عضوية الحزب، إذا نظرت إلى التجربة الغنية برمتها، أنت تعلم أن في بعض المناطق في روسيا يرأس المناطق ممثلون عن أحزاب أخرى، وليس الحزب الحاكم، وهذا لا يمنع على الإطلاق المحافظة على مستوى مكثف ملائم لعلاقات العمل البناءة مع جميع المحافظين ".

    وأضاف بيسكوف: "الرئيس يتحدث معهم، لأن عضوية الحزب في هذه الحالة من غير المرجح أن تلعب دورًا عندما يحتاج المحافظ فعليًا بدء العمل والوفاء بوعوده الانتخابية، وأكثر من ذلك، أن يشارك بشكل نشط، في تنفيذ الاستراتيجية العامة، التي حددها بالفعل الرئيس الروسي، وهي في خطة التطبيق، و "مرسوم مايو" وغيرها من القرارات".

    وجرت الجولة الثانية لانتخابات رؤساء منطقة فلاديمير وإقليم خاباروفسك يوم أمس الأحد. وفي وقت سابق أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية ، ان عمدة موسكو الحالي، سيرغي سوبيانين، تصدر الانتخابات البلدية في العاصمة، بحصوله على نسبة 69.64 بالمئة من الأصوات، بعد فرز 30.67 بالمئة من البروتوكولات.

     

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