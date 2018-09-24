الكرملين: بوتين والأسد اتفقا على مواصلة التنسيق المشترك

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع الرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي، على تدابير الرد الروسي على حادثة تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا، وقراره تسليم سوريا منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300".

© Sputnik . Alexey Drujinin الرئاسة السورية: بوتين يبلغ الأسد خطط تسليم سوريا منظومات "إس-300"

موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب السوري جرى اتصال هاتفي بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد… أخطر الرئيس الروسي نظيره بقرار تنفيذ عدد من التدابير بهدف توفير الأمن للعسكريين الروس في سوريا وتعزيز منظومات الدفاع الجوي في هذا البلد، بما في ذلك تسليم الجمهورية العربية السورية منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300".

كما تطرق الرئيسان وفقا للبيان، لبحث التقدم في العملية السلمية في سوريا في جزئية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها.

وكانت الرئاسة السورية قد أصدرت بيانا جاء فيه: "بوتين أبلغ الرئيس الأسد، خلال اتصال هاتفي، بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة إس-300 الحديثة"، محملا إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة".