الطائفة اليهودية تعتزم فتح 20 معبدا في موسكو مستقبلا

أعلن رئيس اتحاد الطوائف اليهودية، الحاخام ألكسندر بورودا، اليوم الإثنين، أن الطائفة اليهودية في حاجة إلى معابد جديدة، ولذلك تعتزم فتح 20 بيتا جديدا للصلاة في أرجاء العاصمة.

وقال الحاخام لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للتقاليد العبرية، فإن اليهود دائما ما يسكنون بجوار المعابد، وذلك لعدم جواز استخدام وسائل المواصلات خلال الأعياد وأيام السبت، توجد في موسكو أحياء ليس فيها مجتمعات يهودية، جنوبي موسكو على سبيل المثال، وتوجد حاجة لافتتاح مجتمعات جديدة، إذ تتواجد هناك أسر يهودية كثيرة، ونود افتتاح 20 مجتمعا يهوديا في مختلف أحياء المدينة، لكن هذا لن يحدث خلال يوم واحد".

© REUTERS / Martin Sylvest/Scanpix Denmark كوبنهاغن: مقتل شخص في إطلاق نار في معبد يهودي

ومن ضمن الخطط في المستقبل القريب، افتتاح مجتمع يهودي في موسكو الجديدة، وتعمل إدارة موسكو بالنسبة لهذا الموضوع على بناء مجمع للأديان.

وأشار الحاخام إلى أن المعابد الموجودة حاليا مخصصة للأعياد، مثل عيد "المظلة"، الذي بدأ يوم الإثنين ويمتد لسبعة أيام.