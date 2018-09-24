الدفاع الروسية تقدم معلومات جديدة حول حادثة الطائرة

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، بأن وزارة الدفاع قدمت بيانات إضافية توضح بالثواني موضع الطائرات الإسرائيلية وصواريخ "إس-200" خلال تحطم الطائرة الروسية طراز "إيل-20"، تم الحصول على البيانات من مؤشرات مركز السيطرة القتالية لمنظومة إس-400 من قاعدة حميميم الجوية.

وأضاف "بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من بيانات منظومة "إس-400" في حميميم صواريخ "إس-200" كانت تستهدف طائرة إسرائيلية.

مشيرا إلى أن إحدى الطائرات الإسرائيلية كانت تتواجد على ارتفاع بين 9 و10 كيلومترات على نفس السمت مع طائرة "إيليوشين-20" الروسية.

وأنه في تمام الساعة 22:02 غير رأس الصاروخ ذاتي التوجيه مساره نحو طائرة "ايليوشين" ذات سرعة أبطأ، حيث أن الصاروخ غير مساره بشكل مفاجأ.

وأشار إلى أن الطائرة الإسرائيلية "إف-16" التي استخدمت الطائرة الروسية كغطاء، بقيت في المنطقة بعد إصابة الطائرة الروسية.

في حين أن رادارات منظومة "اس-400" رصدت كافة المعلومات حول إرتفاع واتجاه تحليق كافة الطائرات الإسرائيلية بشكل دقيق.

وأعلن أن تصريحات العسكريين الإسرائيليين حول عدم تورط الجانب الإسرائيلي في كارثة "ايليوشين —20" كاذبة.

يتبع…