الدفاع الروسية تقدم معلومات جديدة حول حادثة الطائرة

وأضاف "بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من بيانات منظومة "إس-400" في حميميم صواريخ "إس-200" كانت تستهدف طائرة إسرائيلية.
مشيرا إلى أن إحدى الطائرات الإسرائيلية كانت تتواجد على ارتفاع بين 9 و10 كيلومترات على نفس السمت مع طائرة "إيليوشين-20" الروسية.
وأنه في تمام الساعة 22:02 غير رأس الصاروخ ذاتي التوجيه مساره نحو طائرة "ايليوشين" ذات سرعة أبطأ، حيث أن الصاروخ غير مساره بشكل مفاجأ.
وأشار إلى أن الطائرة الإسرائيلية "إف-16" التي استخدمت الطائرة الروسية كغطاء، بقيت في المنطقة بعد إصابة الطائرة الروسية.
في حين أن رادارات منظومة "اس-400" رصدت كافة المعلومات حول إرتفاع واتجاه تحليق كافة الطائرات الإسرائيلية بشكل دقيق.
وأعلن أن تصريحات العسكريين الإسرائيليين حول عدم تورط الجانب الإسرائيلي في كارثة "ايليوشين —20" كاذبة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)