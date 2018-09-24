الولايات المتحدة تعتمد "تو-214" للتحليق ضمن "السماء المفتوحة"

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إيريك باهون، اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة اعتمدت اليوم في فيينا، الطائرة الروسية من طراز "تو-214" للتحليق ضمن اتفاقية "السماء المفتوحة".

وقال باهون لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "وقَعت الولايات المتحدة اليوم تقريرا حول اعتماد الطائرة الروسية "تو-214" لـ"السماء المفتوحة" على هامش جلسة مشاورات لجنة "السماء المفتوحة" في فيينا".

وفي وقت سابق، كان قد تم الإعلان عن منع الولايات المتحدة الطائرة الروسية الجديدة من طراز "تو 214 أو إن" من تحليقات المراقبة بموجب معاهدة الأجواء المفتوحة دون إبداء أسباب.

ويذكر أنه في إطار تنفيذ اتفاقية السماء المفتوحة، أجرت روسيا في الفترة من 2 إلى 11 أيلول/ سبتمبر، الفحص الدولي لنوع جديد من طائرات الاستطلاع الروسية طراز "تو214 أو إن" المزودة بكاميرا رقمية محلية الصنع.

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وشارك في الفحص مجموعه تضم 72 خبيراً من الـ 23 دولة المشاركة في الاتفاقية، والذين أكدوا مطابقة طائرة المراقبة لمتطلبات وقيود المعاهدة.

وعلى مدار عشرة أيام، عقد في قاعدة كوبينكا الجوية عرض أرضي لطائرة الاستطلاع والمعدات المزودة بها، وعقدت اجتماعات مع مصممي الطائرات ومطوري معدات المراقبة.

وتم إجراء رحلات تحليق تجريبية في مطار تاغونروغ في 6 و 7 أيلول/ سبتمبر. ونُفِذت معالجة الصور الرقمية التي تم الحصول عليها في المختبر في مطار كوبينكا، وهو ما سمح للخبراء الأجانب بالتأكد من أن التكوينات الأربعة لارتفاعات تطبيق الكاميرا الرقمية تفي بمتطلبات الاتفاقية.

الجدير بالذكر أن اتفاقية "السماء المفتوحة" تم التوقيع عليها في هلسنكي، يوم 24 آذار/ مارس عام 1992، من قبل 23 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وصدقت روسيا على هذه الاتفاقية في أيار/ مايو عام 2001، وهي تسمح بتنفيذ طلعات جوية متبادلة في أجواء الدول المشتركة في الاتفاقية بهدف المراقبة على الأنشطة العسكرية.