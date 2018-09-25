خبير: سبع منظومات من"إس-300" يمكنها إغلاق السماء بأكملها فوق سوريا

أعلن الأستاذ في الأكاديمية الروسية للعلوم العسكرية سيرغي سودكوف إن سبع منظومات من "إس-300" يمكنها إغلاق الأجواء السورية كلها، ويمكن أن تزود موسكو دمشق بما لا يقل عن خمسة مثل هذه الأنظمة.

وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أننا يمكن أن نرسل إلى سوريا سبع أنظمة من "إس-300" كحد أقصى، هذا كثير جدا، ولكن هكذا سنكون قادرين على حل مشكلة إغلاق سماء سوريا ومع ذلك، فإن إرسال مثل هذه الكمية احتمال ضئيل، ولكن 3 —4 منظومات أيضا قادرة على السيطرة على مناطق واسعة من الأراضي السورية. وجميع المواقع التي تقوم فيها روسيا بعملية ضد الإرهاب".

© AFP 2018 / JACK GUEZ خبير: إسرائيل ستحاول منع تسليم "إس-300" إلى سوريا

وأوضح الخبير أنه إلى جانب منظومة "إس-300" في سوريا، ستعمل أنظمة التشويش في مناطق لن تستطيع طائرات العدو المحتمل أن تصل إليها.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال في وقت سابق، إنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم.

كما أعلن شويغو عن إطلاق الجيش الروسي التشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا، بهدف منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سوريا.