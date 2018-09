بيسكوف: إرسال "إس-300" ليس موجه ضد أطراف ثالثة

وقال بيسكوف ردا على طلب الصحفيين بالتعليق على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن أن إرسال المنظومات الروسية قد يؤدي إلى تصعيد الصراع في سوريا: "هذه التوريدات لا تستهدف أطرافا ثالثة، سيتم إرسالها فقط من أجل ضمان سلامة العسكريين الروس".

