موسكو: نبذل كل الجهود للحفاظ على "النووي الإيراني" دون مشاركة واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه من الصعب إنقاذ خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني دون مشاركة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك ممكن.

© Sputnik . Alexey Drujinin خامنئي: سنتخلي عن الاتفاق النووي في حال لم يحفظ مصالحنا الوطنية

موسكو — سبوتنيك . أكد مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسليح في وزارة الخارجية الروسية ، فلاديمير يرماكوف، اليوم الثلاثاء، أنه من الصعب إنقاذ خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني دون مشاركة الولايات المتحدة، إلا أن ذلك ممكن.

وقال يرماكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن الآن نبذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على الاتفاقية دون مشاركة الولايات المتحدة، هل ذلك ممكن؟ بالطبع ممكن، وهل ذلك سهل؟ كلا.. صعب للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، بسبب ما أسماه "عدم التزام إيران ببنود الاتفاق". كما أعلن إعادة العمل بنظام العقوبات الاقتصادية ضد طهران.