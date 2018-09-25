موسكو: توريد منظومات "إس-300" لسوريا ليس موجها ضد إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن أن توريد منظومات "إس-300" إلى سوريا ليس موجها ضد إسرائيل.

© REUTERS / OMAR SANADIKI بعد الحصول على "إس 300"... دمشق توجه سؤالا إلى السعودية وأمريكا

موسكو — سبوتنيك . أكد مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسليح في وزارة الخارجية الروسية ، فلاديمير يرماكوف، اليوم الثلاثاء، أن توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300" لسوريا ليس موجها ضد إسرائيل.

وقال يرماكوف للصحفيين: "هذه الواردات، حتما ليست موجهة ضد إسرائيل. إنها شريكتنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، أمس الاثنين، عن خطط تسليم سوريا منظومة صواريخ "إس — 300"، وذلك بعد أسبوع من سقوط الطائرة الروسية فوق مياه البحر المتوسط قبالة السواحل السورية.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بوتين أبلغ الأسد، خلال اتصال هاتفي، بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة "إس — 300" الحديثة"، محملا إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال في وقت سابق، اليوم، إنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس — 300" خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم.