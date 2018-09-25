الأسطول الروسي يجرب صاروخا يقترب من هدفه في الخفاء

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن مقاتلات قاذفة تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ من طراز "سو-34" قامت بإطلاق صواريخ جديدة مضادة للسفن خلال التدريب.

وتدربت طائرات "سو-34" التي وصفتها وزارة الدفاع الروسية بأنها مقاتلات قاذفة متعددة المهام، على إطلاق صواريخ "إكس-35أو".

© Sputnik . Michail Voskresenskiy صاروخ "إكس-35أو"

ويعد صاروخ "إكس-35أو" من أحدث الصواريخ المخصصة لمكافحة البوارج المعتدية.

ويبلغ مداه 260 كيلومترا. ويمكن إطلاقه من الطائرة أو الهليكوبتر أو السفينة أو منظومة الدفاع الساحلي المتنقلة "بال".

ويطير صاروخ "إكس-35أو" إلى الهدف المطلوب تدميره على ارتفاع بضعة أمتار. وهذا يعني أنه يقترب من الهدف بشكل خفي، إذ لا يستطيع رادار كشف الأهداف الجوية أن يرى صاروخاً يحلّق على ارتفاع كهذا.

ويحمل صاروخ "إكس-35أو" 145 كيلوغراما من المتفجرات.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه بإمكان الصاروخ الواحد من طراز "إكس-35أو" تدمير سفينة حربية حديثة من فئة الكورفيت".