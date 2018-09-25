لأول مرة... منظومة "باستيون" الصاروخية تشارك في مناورات القطب الشمالي

أكد رئيس المكتب الإعلامي التابع لقيادة أسطول بحر الشمال، العقيد البحري فاديم سيرغا، اليوم الثلاثاء، أن منظومة "باستيون" الصاروخية المخصصة للدفاع عن السواحل ستشارك لأول مرة في تدريبات الجيش الروسي في ظروف القطب الشمالي.

موسكو — سبوتنيك. وقال سيرغا للصحفيين: "ستقوم منظومة "باستيون" الصاروخية المخصصة للدفاع عن السواحل والتي تتسلح بها المجموعة التكتيكية التابعة لأسطول بحر الشمال والمتمركزة في جزيرة كوتيلني (أرخبيل نوفوسيبيرسك) في بحر لابتيف بإطلاقات الصواريخ لأول مرة في ظروف القطب الشمالي، وذلك في إطار تدريبات للدفاع عن أراضي الجزر الروسية في هذه المنطقة.

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هذا وسيتم إطلاق الصواريخ على منطقة أهداف تقع على مسافة بعيدة تمثل تشكيلا من السفن التابعة لعدو محتمل.

وأوضح سيرغا أنه سبق وتم مؤخرا إيصال منظومة "باستيون" المزودة بصاروخ "أونيكس" المجنحة المضادة للسفن والتي تزيد سرعتها عن سرعة الصوت إلى جزيرة كوتيلني عن طريق البحر بهدف تزويد المجموعة التكتيكية المتمركزة هناك بهذه المنظومة الحديثة.

يذكر أن منظومة "باستيون" تحل محل منظومة "روبيج" التي كانت تتزود بها الوحدات الفرعية لقوات الدفاع عن السواحل.