موسكو ترفض عقوبات واشنطن ضد كاراكاس: هذه السياسة تؤدي إلى تأزم الوضع

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترفض بشكل قاطع ضغط العقوبات الذي تمارسه واشنطن ضد كاراكاس مشيرة إلى أن هذه السياسة تؤدي إلى تأزم الوضع ولا تساعد على حل المشاكل.

© AP Photo / Ariana Cubillos فنزويلا تندد بخطط التدخل العسكري الأمريكي بعد تقرير إعلامي

الأمم المتحدة — سبوتنيك . أعلن مدير قسم أمريكا اللاتينية في الخارجية الروسية ، ألكسندر شيتينين، أن موسكو ترفض بشكل قاطع ضغط العقوبات الذي تمارسه واشنطن ضد كاراكاس مؤكدا أن هذه السياسة تؤدي إلى تأزم الوضع ولا تساعد على حل المشاكل.

وقال شيتينين للصحفيين معلقا على فرض واشنطن عقوبات على كاراكاس: "نحن نرفض بشكل قاطع ممارسة العقوبات ضد دول ذات سيادة، في السياق المبدئي وفي هذه الحالة أيضا، ضد السياسيين في جمهورية فنزويلا البوليفارية".

وأضاف "نحن نعتبر أن هذه السياسة لا تساعد على حل المهام القائمة، بل على العكس تؤدي إلى تأزم الوضع".