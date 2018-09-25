زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل يطلب مساعدة روسية في تحرير محتجزات لدى "داعش"

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الوضع في سوريا.

© Sputnik . وحدات الاقتحام تقتل وتأسر عشرات الإرهابيين في بادية السويداء السورية

موسكو — سبوتنيك . بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل ، الشيخ موفق طريف، الوضع في سوريا

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "خلال الحديث تم بحث الوضع القائم في الشرق الأوسط مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وحولها. وتم التطرق إلى وضع الطائفة الدرزية في البلاد، حيث طلب الشيخ طريف مساعدة روسية في قضية إطلاق سراح 30 امرأة درزية يحتجزهن داعش (المحظور في روسيا) في السويداء السورية منذ 25 تموز/ يوليو".

كما شارك في اللقاء أيضا عضو الكنيست السابق، الوزير "بلا حقيبة" في الحكومة الإسرائيلية، صالح طريف.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية الحفاظ على التنوع القومي والطائفي والثقافي لدول الشرق الأوسط مع الحفاظ على وحدتها، والسلامة الإقليمية والسيادة.

وشن تنظيم "داعش" الإرهابي في الـ 25 من شهر يوليو/ تموز الماضي هجوما على مدينة السويداء وعدد من القرى بالريفين الشرقي والشمالي في المحافظة، مستخدما انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الإرهابيين المزودين بأنواع مختلفة من الأسلحة، هاجموا منازل المواطنين في قرى المتونة ودوما وتيما والشبكي بريف السويداء الشمالي، ما أسفر عن مقتل 215 مدنيا وإصابة نحو 175، واختطاف عشرات المدنيين معظمهم من النساء.