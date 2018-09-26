الخارجية الألمانية تعرب عن أسفها لما شهدته العلاقات مع السعودية من سوء فهم

أعربت وزارة خارجية ألمانيا عن أسفها، لما شهدته العلاقات المتوترة مع المملكة العربية السعودية من سوء فهم، متطلعة إلى أن يتجاوز البلدان ذلك، بحكم العلاقة القوية والاستراتيجية التي تربط بينهما.

دبي- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أعربت الخارجية الألمانية في بيان صادر عن وزير الخارجية الألماني، بأنه كان يجب عليها أن تكون أكثر وضوحا في تواصلها مع الجانب السعودي من أجل تجنب سوء فهم كهذا.

وشددت الخارجية الألمانية على رغبة برلين القوية للتعاون بشكل وثيق مع المملكة لتجاوز سوء الفهم بين البلدين، وتكثيف الحوارات بين الجانبين حول مواضيع عدة ومختلفة، مشيدة بالدور البالغ الأهمية الذي تلعبه المملكة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت الخارجية الألمانية أنها ستبذل قصارى جهدها بهدف أن تكون الشراكة مع المملكة أقوى من ذي قبل، للتباحث حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية، مشيرة إلى أن تحسين العلاقة مع المملكة سيخدم مصلحة البلدين والشعبين على حد سواء.