معرض لغنائم الحرب السورية في روسيا

وصل معرض متنقل إلى مدينة روستوف على الدون الروسية للأسلحة المعدات العسكرية، التي غنمتها القوات الروسية من الإرهابيين في سوريا.

وسيفتتح المعرض في حديقة غوركي وسيكون مفتوحا لكل الراغبين في الفترة ما بين 26 سبتمبر/ أيلول إلى 30 سبتمبر/ أيلول.

© Sputnik . Aleksei Kudenko المنظمون: نحو نصف مليون شخص زاروا منتدى "آرميا-2018"

وذكر المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية أن "حوالي 100 قطعة ستعرض في المعرض، بما في ذلك الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من المسلحين، ومدافع الهاون المرتجلة، ومعدات الاتصالات، والطائرات بدون طيار، ومواد دعائية ، وحتى ملابس المسلحين".

تجدر الإشارة إلى أن المعرض تم عرضه في موسكو في إطار منتدى "الجيش —2018". هناك يمكن رؤية شاحنات حديثة — شاحنات صغيرة مع مدافع رشاشة عيار كبير وشاحنات فيها مجمعات صواريخ غير موجهة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض ألغام محلية الصنع. على سبيل المثال، علبة القهوة المحشوة بالمتفجرات، أو كتاب يحتوي على مادة TNT بدلاً من الصفحات. وكذلك يمكن مشاهدة مجموعة متنوعة من الأسلحة الصغيرة.

وسيكون هناك صورا توضح متى وكيف حصلت القوات الروسية على الغنيمة.