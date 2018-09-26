غروشكو: واشنطن تمارس ضغوطا "غير مقبولة" على أوروبا بشأن التعاون مع روسيا

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "الضغوط جدية، ليس هو اليوم الأول، ممثلو الولايات المتحدة يتجولون منذ سنوات بين الدول الأوروبية ويملون عليهم كيف ومع من يبنوا التعاون في مجال الطاقة، إنها ضغوط سياسية غير مقبولة أبدا".
وقال غروشكو، ردا على انتقاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مشروع أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي —2" واعتماد ألمانيا على مصادر الطاقة الروسية، إن مشاريع الطاقة الروسية الأوروبية المشتركة، تشكل عاملا ماديا لتعزيز الأمن في المنطقة.
وتابع: "نحن كنا ننطلق دائما من أنه، أولا: التعاون بين روسيا وأوروبا في مجال الطاقة، هو قبل كل شيء، مشاريع تجارية. ومن وجهة نظر سياسية وجيوسياسية، هي تخلق عاملا ماديا لتعزيز الأمن في أوروبا. هذا اعتماد متبادل إيجابي".
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