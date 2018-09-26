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10:33 26 سبتمبر/ أيلول 2018
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    بدأ تركيب خط أنابيب الغاز التيار الشمالي -2 في فنلندا

    غروشكو: واشنطن تمارس ضغوطا "غير مقبولة" على أوروبا بشأن التعاون مع روسيا

    © Sputnik . Nord Stream 2
    روسيا
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    وصف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، ما تمارسه الولايات المتحدة من ضغوط على أوروبا بشأن تعاونها مع روسيا في مجال الطاقة بأنها "ضغوط سياسية غير مقبولة مطلقا".

    الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "الضغوط جدية، ليس هو اليوم الأول، ممثلو الولايات المتحدة يتجولون منذ سنوات بين الدول الأوروبية ويملون عليهم كيف ومع من يبنوا التعاون في مجال الطاقة، إنها ضغوط سياسية غير مقبولة أبدا".

    استمرار الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس، فنزويلا 18 مايو/ آيار 2017
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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    وانطلقت، أمس، أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة حوالي 130 من رؤساء الدول والحكومات، وأربعة نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من أربعين بلدا، وتستمر لمدة أسبوع، ستستعرض خلالها الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، وجهات النظر في أهم القضايا الدولية.

    وقال غروشكو، ردا على انتقاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مشروع أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي —2" واعتماد ألمانيا على مصادر الطاقة الروسية، إن مشاريع الطاقة الروسية الأوروبية المشتركة، تشكل عاملا ماديا لتعزيز الأمن في المنطقة.

    وتابع: "نحن كنا ننطلق دائما من أنه، أولا: التعاون بين روسيا وأوروبا في مجال الطاقة، هو قبل كل شيء، مشاريع تجارية. ومن وجهة نظر سياسية وجيوسياسية، هي تخلق عاملا ماديا لتعزيز الأمن في أوروبا. هذا اعتماد متبادل إيجابي".

     

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