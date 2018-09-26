ريابكوف: لم يبق في ترسانة السياسة الخارجية الأمريكية غير التهديدات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة على 12 شركة روسية، أن واشنطن لم تعد تملك في "ترسانة" سياستها الخارجية غير التهديدات مؤكدا أن موسكو لن تعير ذلك اهتماما.