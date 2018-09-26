الكرملين ينفي رفض موسكو استقبال نتنياهو وليبرمان

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا الأمر ليس كذلك، الصحيفة تعطي أنباء غير صحيحة. منذ البداية، كان هناك اقتراح رئيس وزراء إسرائيل إرسال وفد عسكري بقيادة قائد سلاح الجو، وهذا ما حدث، وأحضروا معهم معلوماتهم والتي تم تقديم معلوماتنا التفصيلية".
سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها: "سيتم منح الـ15 جنديا روسيا الذين قتلوا في 17 سبتمبر/ أيلول الفائت في تحطم الطائرة "إيل-20" وسام شجاعة تقديرا لهم على شجاعتهم وبسالتهم وتفانيهم في المهام القتالية في سوريا".
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