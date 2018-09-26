الكرملين ينفي رفض موسكو استقبال نتنياهو وليبرمان

نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أنباء وسائل إعلام إسرائيلية زعمت فيها رفض موسكو استقبال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيلي بعد كارثة سقوط الطائرة "ايل-20".

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا الأمر ليس كذلك، الصحيفة تعطي أنباء غير صحيحة. منذ البداية، كان هناك اقتراح رئيس وزراء إسرائيل إرسال وفد عسكري بقيادة قائد سلاح الجو، وهذا ما حدث، وأحضروا معهم معلوماتهم والتي تم تقديم معلوماتنا التفصيلية".

© Sputnik . Alexander Rybalchenko مصدر في الجيش الإسرائيلي يروي تفاصيل جديدة عن واقعة تحطم طائرة "إيل-20"

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنه سيتم منح العسكريين الروس الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الروسية "إيل20" قبالة السواحل السورية وسام شجاعة.

سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها: "سيتم منح الـ15 جنديا روسيا الذين قتلوا في 17 سبتمبر/ أيلول الفائت في تحطم الطائرة "إيل-20" وسام شجاعة تقديرا لهم على شجاعتهم وبسالتهم وتفانيهم في المهام القتالية في سوريا".