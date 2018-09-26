محرك "ميغ" لمقاتلة "سوخوي"

وستحصل مقاتلة "سو-30إس إم" على محرك جديد هو "أ إل-41إف-1إس"، في سياق العملية التطويرية التحديثية.

وقال مصنع المحركات بمدينة أوفا الروسية إنه يشارك في العملية التحديثية التي تخضع لها مقاتلة "سو-30إس إم"، موضحا أن الطائرة المزمع تطويرها وتحديثها تحصل على محرك "أ إل-41إف-1إس".

وتمت صناعة محرك "أ إل-41إف" في القرن الماضي لطائرة "ميغ-1.44".

ولم تبصر هذه الطائرة النور، فيما تم تركيب محرك "أ إل-41إف-1" الذي يلبي متطلبات القرن الحالي، في مقاتلة "سو-57" التي بصرت النور مؤخرا باسم "تي-50".

وأخيرا تم إيجاد محرك جديد لطائرة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات بينما يتم تصنيع المزيد من محركات "أ إل-41إف-1" لطائرات "سو-35إس".