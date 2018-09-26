السلاح الروسي يبهر العالم... مع إزاحة الستار عن "مفاجأة" جديدة

صرح يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن العالم كان يعتبر الأسلحة الروسية قديمة إلا أن نماذج جديدة قدمت في مارس/ آذار الماضي تؤكد عكس ذلك.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوريسوف خلال كلمة في مؤتمر عقد في جامعة باومان التقنية الحكومية في موسكو:

إذا تحدثنا بصراحة فإن الصناعة الروسية والتصنيع الحربي وكل إنجازاتنا في هذا المجال لم تحظ بتقدير موضوعي يستحق على مستوى العالم، حيث كانوا يعتبرونها كلها قديمة وصدئة، وأن صواريخنا لا تطير وحتى ليس هناك إطلاقا ما له قدرة على العمل الصحيح. إلا أن هناك نماذج جديدة من الأسلحة أظهرت للعالم بأسره أن روسيا هي الدولة التي تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار وبشكل جدي تماما.

وسبق أن أعلن يوري بوريسوف في أوائل يوليو/ تموز الماضي أن القوات المسلحة الروسية ستحصل في الفترة بين أعوام 2018 و2027 على نماذج جديدة من الأسلحة تفوق من حيث قدرتها مثيلاتها الأجنبية.

© AFP 2018 / Boris Horvat العثور على سفينة غارقة قبل 400 سنة عند شواطئ البرتغال

جدير بالذكر أن بوريسوف، أعلن اليوم الأربعاء، أن العمل على أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس — 500 بروميتي" المضاد للطائرات اكتمل تقريبا.

وتعتبر منظومات صواريخ "إس-300" و"إس-400" أحدث أنظمة للدفاع الجوي في العالم. وبدأت روسيا بتوريد صواريخ "إس-300" إلى إيران، كما تم نشر منظومة "إس-400" في قاعدة حميميم في سوريا بعد حادثة إسقاط قاذفة "سو-24" من قبل سلاح الجو التركي، وكذلك أعلن وزير الدفاع الروسي الأسبوع الماضي أنه سيتم توريد "إس — 300" إلى سوريا وذلك بعد إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20".

وتبدي دول عدة اهتماما في شراء هذه المنظومات مثل تركيا والهند والمملكة العربية السعودية وقطر وغيرها من الدول الأخرى.