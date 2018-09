تل أبيب تتستر على هدف غارتها على سوريا

ودُمرت طائرة "إيل-20" وهي طائرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو الروسي، أثناء غارة الطيران الإسرائيلي على منطقة اللاذقية السورية في ليل 17 سبتمبر/أيلول.

وربما أمكن لهذه الطائرة أن تتفادى الحادث لو قامت إسرائيل بإخطار طاقمها بغارة طيرانها مسبقا. ولكن إسرائيل لم تقدم إشعارا مسبقا.

وعن سبب إحجام إسرائيل عن تقديم إشعار مسبق إلى القيادة العسكرية الروسية، قال موقع "الصحافة الحرة" إن إسرائيل لم ترد أن يفعل الروس ما يجعل الطيران الحربي الإسرائيلي يفشل في تحقيق هدفه.

بشار الأسد يتفقد طائرة مقاتلة في قاعدة حميميم