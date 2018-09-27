تل أبيب تتستر على هدف غارتها على سوريا

ودُمرت طائرة "إيل-20" وهي طائرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو الروسي، أثناء غارة الطيران الإسرائيلي على منطقة اللاذقية السورية في ليل 17 سبتمبر/أيلول.
وربما أمكن لهذه الطائرة أن تتفادى الحادث لو قامت إسرائيل بإخطار طاقمها بغارة طيرانها مسبقا. ولكن إسرائيل لم تقدم إشعارا مسبقا.
وعن سبب إحجام إسرائيل عن تقديم إشعار مسبق إلى القيادة العسكرية الروسية، قال موقع "الصحافة الحرة" إن إسرائيل لم ترد أن يفعل الروس ما يجعل الطيران الحربي الإسرائيلي يفشل في تحقيق هدفه.
ورجح الموقع أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد هو هدف الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي في وقت سار فيه الرئيس السوري إلى قاعدة حميميم الجوية.
ووفقا لما ذكره الموقع فإن الإسرائيليين حاولوا وقتذاك اغتيال الرئيس السوري. ولكيلا يتم إخراج الرئيس السوري من الموقع المستهدف أخطرت تل أبيب موسكو بالغارة قبل دقيقة من وقوعها.
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