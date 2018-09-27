صحيفة تكشف عن هدف زيارة وزير ليبي إلى موسكو

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن الوزير ناصر شغلان وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة الليبية أن الوفد الليبي وصل إلى موسكو لتجديد العلاقات بين ليبيا وروسيا وبحث مستقبل التعاون بينهما.

وقالت الصحيفة إن هدف زيارة الوفد الليبي إلى موسكو تحقيق الاتفاق لتوريد المنتجات الزراعية الروسية بخاصة القمح والشعير والذرة، لليبيا.

وبحسب الصحيفة فإن ليبيا اليوم تستورد 70 في المائة من احتياجاتها من الحبوب من روسيا، ولكنها لا تستوردها من روسيا مباشرة بل تستوردها عبر تركيا ومصر.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv روسيا: حصاد محصول القمح

وذكرت الصحيفة أن مباحثات ناصر شغلان وميخائيل بوغدانوف (نائب وزير خارجية روسيا) تناولت مناقشة الفرص المتاحة لاستئناف وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الروسية الليبية في سياق تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، مشيرة إلى أن الأمور إلى تحقيق الاستقرار السياسي في هذا البلد لا تسير على خير ما يرام.

وقالت الصحيفة إن ليبيا تبقى منقسمة بعد 7 سنوات على الإطاحة بقائد الثورة الليبية معمر القذافي.