قناة "آر تي" تعتزم عرض تسجيلات فيديو مصورة من الفضاء بأسلوب بانوراما

أفادت قناة "آر تي" التلفزيونية، اليوم الخميس، أن القناة بصدد التعاون مع المؤسسة الأكبر في الولايات المتحدة لنشر أبحاث الفضاء "سبيس فوندايشن"، وسيتم من ضمن فعاليات التعاون عرض تسجيلات فيديو مصورة بأسلوب بانوراما لمشروع "الفضاء 360".

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تقرير القناة على موقعها في الإنترنت، بأن: "فيديوهات البانوراما لمشروع "آر تي" "الفضاء 360"، والذي أنشئ بالتعاون مع شركة "روسكوسموس" وشركة "إنيرغيا" لصناعة صواريخ الفضاء، سيتم عرضها في الفعاليات القادمة لـ"سبيس فوندايشن"، وستكون أيضًا جزءًا من المعرض الدائم للمركز العلمي والتربوي "ديسكوفري سينتر"".

© Sputnik . Evgeni Biyatov انضمام "آر تي" العربية والإسبانية إلى شبكة الإعلام الداخلية للأمم المتحدة

وستقوم قناة "آر تي" بتسليم "ديسكوفري سينتر" بتقديم مقاطع من مشروع " الفضاء 360". ويشار إلى أنه يمكن للزوار مشاهدة الفيديو البانورامي باقتناء نظارات الواقع الافتراضي، وكذلك من على الشاشات الكروية.

وأضاف التقرير بأن " الجمهور سيشاهد "سبيسوولك 360"- أول فيديو بانورامي في التاريخ، والذي تم تصويره من قبل قناة "آر تي" في الفضاء الخارجي، و" أعياد رأس السنة الجديدة في محطة الفضاء الدولية"، وفيلم روائي قصير لقناة "آر تي" " الأرض 360" مع الطيار الأسطوري رائد الفضاء الروسي، أليكسي ليونوف، ومشاريع فيديو أخرى".

والجدير بالذكر أن قناة "آر تي" التلفزيونية كانت الأولى في العالم في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 التي تعرض لقطات بانورامية فريدة من نوعها للأرض من محطة الفضاء الدولية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، عرضت القناة في إطار مشروع "الفضاء 360" "سبيسوولك 360" — أول فيديو بانورامي من الفضاء الخارجي.