باكستان توقع مع روسيا مذكرة مشروع خط بحري لتوريد الغاز الإيراني إليها وإلى الهند

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "تتضمن الوثيقة توفير دعم شامل لمشروع خط الأنابيب البحري، الذي سيتم بموجبه تزويد الغاز من الحقول في إيران إلى المستهلكين في باكستان والهند، وتنص المذكرة على تحديد المنظمات المخول لها التي سيتم من خلالها دعم المشروع، بما في ذلك وضع الأسس التقنية الاقتصادية وتحديد قاعدة الموارد ورسم خط أنابيب الغاز".

© REUTERS / Carlo Allegri متجاهلة العقوبات الأمريكية... تركيا تواصل استيراد الغاز الإيراني

وأشار نائب وزير الطاقة الروسي، أناتولي يانوفسكي، معلقا على توقيع المذكرة: "أعتقد أن هذا يخلق ظروفا إضافية، لتوقيعنا مثل هذه الوثيقة وتوقيع الجانب الهندي عليها".

هذا وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، فيتالي ماركيلوف، يوم الجمعة الماضي، أن الهند وباكستان تدرسان مشروع بناء خط أنابيب لنقل الغاز من إيران إلى الهند، لكن القرار لم يتخذ بعد.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل شركة "غازبروم" والشركة الإيرانية "أن أي أو سي"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تسمح للشركتين بالبدء في إعداد دراسة جدوى لمشروع خط أنابيب الغاز من إيران إلى الهند عبر باكستان.

وكانت "غازبروم" قد وقعت في عام 2017، مذكرات مع إيران بشأن إمكانية المشاركة في تطوير أربعة حقول في إيران — فرزاد — أ ، فرزاد — ب، "شمال بارس" و"كيش".

وسبق لرئيس "غازبروم"، أليكسي ميلر، أن أعلن بأن الشركة ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير حقلي "فرزاد" و"شمال بارس" و"كيش" في الربع الأول من عام 2018.