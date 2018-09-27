موسكو تفند ادعاءات وزير الخارجية البريطاني بشأن لافروف

فند الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، ادعاءات وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت، بشأن نظيره الروسي سيرغي لافروف.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. أعلن الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لم تكن هناك أية محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والبريطاني جيريمي هانت في إطار الجمعية العامة.

© Sputnik . Максим Блинов لافروف: خطوات كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي ينبغي أن تسير بالتوازي مع تخفيف العقوبات

وقال ممثل الوفد: "فوجئنا بتصريحات وزير الخارجية البريطاني حول أنه عقد لقاءاً مع لافروف ".

وأضاف "لم تكن هناك أية محادثات للافروف مع وزير الخارجية البريطاني".

هذا وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، قد أعلن أنه التقى خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وأجرى معه تبادل صريح للآراء.

وقال هانت، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" في نيويورك: "كان ذلك صعباً… جرى تبادل صريح لوجهات النظر".

هذا وانطلقت يوم أمس الأربعاء، أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة دول العالم. وتبحث اجتماعات هذه الدورة عددا من القضايا الدولية الشائكة، على رأسها الملف النووي الإيراني، والسلام في شبه الجزيرة الكورية، والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، فضلاً عن مأساة أقلية الروهينغا والمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.