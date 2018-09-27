زاخاروفا: إيطاليا تحاول التوازن بين سياسة الناتو وتطوير علاقاتها مع روسيا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن السلطات الإيطالية تدرك أنها لا تستطيع قطع العلاقات مع روسيا وتحاول إيجاد توازن بين سياسة حلف الناتو والرغبة في تطوير التعاون مع موسكو.

© Sputnik . Tablidi Kabirbekov زاخاروفا: يهاجمون "سبوتنيك" لأنها فعالة ومؤثرة على الجمهور

روما — سبوتنيك. قالت زاخاروفا، في مقابلة مع مجلة "بانوراما" الإيطالية": " تحاول إيطاليا إيجاد توازن بين الحاجة إلى اتباع خط الناتو العام والرغبة في تطوير علاقات بناءة مع روسيا".

وأشارت المتحدثة إلى أن السلطات الإيطالية تدرك أنه لا يمكن توقف العلاقات الثنائية مع موسكو، لأنها تشمل الطاقة والتجارة والسياحة.

وأضافت زاخاروفا، "من ناحية أخرى هناك ضغط قوي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وهذه القضية لا تتعلق بإيطاليا فقط، فقد حاولت العديد من الدول تحقيق توازن، ولكن من الغريب أنه عندما يتم بحث مسألة تمديد العقوبات ضد روسيا داخل الاتحاد الأوروبي، يتفق الجميع".