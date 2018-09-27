زاخاروفا: إيطاليا تحاول التوازن بين سياسة الناتو وتطوير علاقاتها مع روسيا

روما — سبوتنيك. قالت زاخاروفا، في مقابلة مع مجلة "بانوراما" الإيطالية": " تحاول إيطاليا إيجاد توازن بين الحاجة إلى اتباع خط الناتو العام والرغبة في تطوير علاقات بناءة مع روسيا".
وأشارت المتحدثة إلى أن السلطات الإيطالية تدرك أنه لا يمكن توقف العلاقات الثنائية مع موسكو، لأنها تشمل الطاقة والتجارة والسياحة.
وأضافت زاخاروفا، "من ناحية أخرى هناك ضغط قوي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وهذه القضية لا تتعلق بإيطاليا فقط، فقد حاولت العديد من الدول تحقيق توازن، ولكن من الغريب أنه عندما يتم بحث مسألة تمديد العقوبات ضد روسيا داخل الاتحاد الأوروبي، يتفق الجميع".
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