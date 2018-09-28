دلائل تشير إلى وصول "إس-300" إلى سوريا

وقالت صحيفة "فزغلاد" الروسية إنه نُشرت على شبكة الإنترنت صور تُظهر وصول 7 طائرات نقل عسكرية من طراز "إيل-76" إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا. وبحسب ناشر الصور فإن هذا دليل على بدء توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-300" لسوريا.

© Sputnik . Iliya Pitalev طائرة النقل العسكرية إيل - 76

وقال موقع "ديريكتوراتي4" الذي نشر الصور التي تظهر فيها 7 طائرات "إيل-76" إن ظهور هذا العدد من طائرات النقل في قاعدة حميميم يرتبط بتوريد منظومات الدفاع الجوي "إس-300" ومعدات عسكرية أخرى لسوريا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في 24 سبتمبر/أيلول قرار توريد منظومات "إس-300" لسوريا لتعزيز قوات الدفاع الجوي السورية بعد وقوع حادث طائرة "إيل-20".

