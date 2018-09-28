ترامب يريد ولافروف يستطيع

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إنه حصلت المفاجأة غير المتوقعة عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إنه مستعد للقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ذلك أن مصادر في البيت الأبيض قالت، في وقت سابق، إنه لا يمكن لترامب أن يلتقي مادورو إلا بعد أن تعود فنزويلا إلى الديمقراطية.

وقال ترامب للصحفيين الذاهلين إنه مستعد لكل خيارات مساعدة فنزويلا في الخروج من أزمتها الاقتصادية والسياسية.

© Sputnik . Roman Machmutov الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وتعتزم روسيا بدورها مساندة فنزويلا. فقد قال وزير خارجيتها لافروف خلال لقائه بمادورو: "إننا مستعدون لمساعدة مبادراتكم بشتى السبل".

وأكد لافروف تضامن روسيا مع شعب فنزويلا في ذوده عن حقه في اختيار الطريق المناسب للتطور.

ومن جانبه قال مادورو معربا عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أطيب تمنياته وتحياته، "قولوا للرئيس بوتين إن فنزويلا اليوم أقوى من فنزويلا الامس. لقد صقلتنا المصاعب".