بوغدانوف: التواصل مع إسرائيل مستمر على المستويات كافة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن الاتصالات بين بلاده وإسرائيل متواصلة وبشكل دائم.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "الاتصالات تجري دائما، وأرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي فورا ممثلين عسكريين وقيادات سلاح الجو الإسرائيلي، وقد تمت هذه الاتصالات، وهي مستمرة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن أعمال سلاح الجو الإسرائيلي بالذات هي التي تسببت بكارثة الطائرة الروسية "إيل-20" ومقتل طاقمها.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن اتخاذ روسيا قرار تعزيز قدرات الدفاع الجوي السوري هدفها الأول هو منع أي خطر يهدد حياة العسكريين الروس الذين يتولون مهمة محاربة الإرهاب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها في يوم 17 أيلول/ سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "إيليوشين-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".