بوتين يعتزم القيام بزيارة رسمية للهند في أكتوبر

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "فلاديمير بوتين وناريندرا مودي سيشاركان في فعاليات منتدى الأعمال الروسي — الهندي، كما سيلتقيان مع عدد من خريجي المركز التعليمي الروسي "سيريوس" ومع أطفال موهوبين من الهند".

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين: أستعد لزيارة الهند في هذا التوقيت

ويشير البيان إلى أنه من المفترض وفي سياق المفاوضات مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أن يتم بحث الجوانب الرئيسية لزيادة تطوي الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية المميزة، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة.

وسيتم في ختام المحادثات، التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية.

وأضاف بيان الكرملين بأن "برنامج الزيارة يتضمن عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والهندي، راما ناتا كوفيند".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن الأربعاء الماضي، أنه يجري التحضير للقمة الروسية — الهندية، التي ستعقد يومي 4 و5 أكتوبر/تشرين الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، سبق وصرحت بأن نيودلهي في انتظار زيارة الرئيس بوتين، يوم 4 أكتوبر، وأن زيارة الرئيس بوتين ستجري في إطار القمة الثنائية السنوية.