لافروف: روسيا راضية عن وتيرة تطور الأوضاع في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أن بلاده راضية عن وتيرة تطور الأوضاع في سوريا.

© Sputnik . Basel Shartouh تهريب قيادات إرهابية من إدلب نحو تركيا والمسلحون الأجانب يستعدون للقتال

الأمم المتحدة — سبوتنيك . التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بنظيره السوري، وليد المعلم، لمناقشة الوضع في إدلب.

وصرح وزير الخارجية الروسي: "أنا راض أن لدينا إمكانية للنظر في كيفية تطور علاقاتنا، وكيفية تقدم التسوية السورية".

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية السوري: "لدينا موضوع مهم يجب مناقشته وهو إدلب".