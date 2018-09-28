روسيا تحذر من عدم جواز حدوث استفزازات كيميائية جديدة للإرهابيين في سوريا

حذرت روسيا الاتحادية من عدم جواز حدوث استفزازات جديدة للإرهابيين في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية.

© Sputnik . Pavel Lisitsin "داعش" يتسلم شحنة من الكلور والسارين في المنطقة منزوعة السلاح

الأمم المتحدة — سبوتنيك . أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تحذر من عدم جواز حدوث استفزازات جديدة للإرهابيين في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال لافروف في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحذر من عدم جواز حدوث استفزازات جديدة للإرهابيين ورعاتهم باستخدام الأسلحة الكيميائية".

ووفقا للوزير "يجب أن تكون أولوية الجهود الدولية وأنشطة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هي المساعدة في حل المشاكل لصالح جميع السوريين، دون أي معايير مزدوجة".

هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه يتم التحضير لاستفزاز من خلال استخدام أسلحة كيميائية في إدلب، وذلك بهدف إيجاد ذريعة لتدخل عسكري ضد دمشق.

ويذكر أن منطقة شمال غرب إدلب لا تخضع عمليا لسيطرة القوات الحكومية السورية، حيث تتواجد هناك المعارضة المسلحة، وكذلك إرهابيون من عدد من الجماعات التي تشن هجمات دورية على مواقع القوات السورية، كما تعلن دمشق وموسكو.