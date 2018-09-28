لافروف يؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي "وسنحافظ عليه"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن إيران تفي بكل التزاماتها بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا إلى أن بلاده سوف تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الاتفاق.

© REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool نتنياهو: نشكر ترامب على انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال الوزير الروسي متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في غياب التقدم في التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تنسحب الولايات المتحدة بقرار أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، منتهكة بذلك القرار 2231، على الرغم من أن إيران تفي بجميع التزاماتها. سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الصفقة التي وافق عليها مجلس الأمن".

يذكر أن ترامب كان قد أعلن، يوم 8 أيار/ مايو الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وجدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مشيرا في نفس الوقت، أن الولايات المتحدة تتطلع لتحقيق علاقات جيدة مع إيران، مشترطا بأنه لن يلتقي بمسؤولين إيرانيين إلا إذا غيروا نهجهم السياسي.