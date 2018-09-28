تسجيل
22:08 28 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف خلا كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

    لافروف يؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي "وسنحافظ عليه"

    © Sputnik . Роман Махмутов
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10

    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن إيران تفي بكل التزاماتها بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا إلى أن بلاده سوف تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الاتفاق.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة أسبوعية في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 16 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool
    نتنياهو: نشكر ترامب على انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني
    الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال الوزير الروسي متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في غياب التقدم في التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تنسحب الولايات المتحدة بقرار أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، منتهكة بذلك القرار 2231، على الرغم من أن إيران تفي بجميع التزاماتها. سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الصفقة التي وافق عليها مجلس الأمن".

    يذكر أن ترامب كان قد أعلن، يوم 8 أيار/ مايو الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

    وجدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مشيرا في نفس الوقت، أن الولايات المتحدة تتطلع لتحقيق علاقات جيدة مع إيران، مشترطا بأنه لن يلتقي بمسؤولين إيرانيين إلا إذا غيروا نهجهم السياسي.

    انظر أيضا:

    روحاني: غالبية القادة بالأمم المتحدة وصفوا الاتفاق النووي بالإنجاز وأمريكا باتت معزولة
    ماكرون: الاتفاق النووي هو من سمح باستقرار الوضع الإيراني وليس" قانون الأقوى"
    بوتين: الاتفاق النووي هو اتفاق أمريكي إيراني في أساسه ونحن دعمناه
    الجبير: الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ونؤيد فرض المزيد من العقوبات على طهران
    خامنئي: سنتخلي عن الاتفاق النووي في حال لم يحفظ مصالحنا الوطنية
    روحاني: المظاهرات في إيران شجعت ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاتفاق النووي الإيراني, أخبار الأمم المتحدة, الجمعية العامة للأمم المتحدة, الاتفاق النووي الإيراني, الأمم المتحدة, وزارة الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, الأمم المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء ربيع/ صيف 2019 في باريس، فرنسا 25 سبتمبر/ أيلول 2018
    من احتجاجات أمريكية ضد إيران... إلى تسليم موسكو "سوخوي" جديد - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هناك، وراء السياج، يوجد مستودع نووي. أنا متأكد!
    هلوسات نتنياهو... كل ما يتحرك نووي!
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك