إعلان عن آخر صرعات الدفاع الجوي في روسيا

وأعلنت صحيفة الرصد العسكري (ميلتري ووتش) أن روسيا أكملت بناء منظومة "إس-500 بروميتي" المضادة للطائرات والصواريخ نقلا عن يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية.

وتعتبر البدعة المسماة بـ"بروميتي" آخر صرعات التقنية الدفاعية المضادة للطائرات والصواريخ.

وقالت الصحيفة إن منظومة "بروميتي" التي لا يوجد مثيل لها في العالم حالياً تستطيع إسقاط إي شيء طائر بدءا بالطائرات الخفية وانتهاء بالصواريخ البالستية والأقمار الصناعية.

وأبلغ يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء روسيا، المشاركين في أعمال مؤتمر العلماء الشبان أن "منظوماتنا إس300 وإس400 وإس500 تتمتع بمواصفات أفضل من كافة نظيراتها الأجنبية"، مشيرا إلى أن منظومة "إس-500" هي الآن في طريقها للخروج إلى حيز الوجود.

© Sputnik . Ramil Sitdikov منظومة صواريخ مضادة للطيران

وفي معلومات صحيفة الرصد العسكري فإن مدى الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة "بروميتي" يصل إلى 600 كيلومتر.

ومن أهم مزايا المنظومة الجديدة أنها ستزود أنظمة الدفاع الجوي الأخرى مثل "إس-300" و"إس-400" بالمعلومات عن الأهداف التي تكتشفها رادارات "بروميتي".

وتحصل منظومة "بروميتي" بدورها على المعلومات اللازمة لتدمير أهداف من الأقمار الصناعية ورادارات الإنذار المبكر.

وسيكون بمقدور منظومة "بروميتي" توجيه الطائرات الاعتراضية المزودة بصواريخ بعيدة المدى مثل "إر-37" إلى الأهداف المكتشفة.

وأكثر ما يُقلق العسكريين الأمريكيين أن منظومة "بروميتي" تقدر على تدمير الطائرات الصهريج التي تزود حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود، وطائرات الإنذار المبكر "أواكس" التي تتحكم في الطائرات المقاتلة الخفية "إف-22" و"إف-35".

وفي ظن صحيفة الرصد العسكري فإن منظومة "بروميتي" ستجبر خصوم روسيا المحتملين على إعادة نظر في استراتيجياتهم الجوية.